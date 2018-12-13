السعودية اليوم / جامعة الباحة توقّع عقد شراكة مع المديرية العامة للسجون

الباحة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسبحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وقّع معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ومساعد مدير عام السجون للتأهيل والإصلاح اللواء مبارك بن محيا السليس أمس، عقد شراكة للاستفادة من الخبرات البشرية والإمكانيات المادية المتوفرة في الجامعة، وذلك انطلاقاً من أهمية التعاون مع المديرية العامة للسجون بالمنطقة، وحرصاً على تنسيق الجهود التكاملية من أجل تحقيق أهدافها المشتركة، وإيماناً بأحقية النزلاء في التعليم والتدريب.وقد نصّت الشراكة على العمل على صنع سياسات وأنظمة معززة للمشاركة المجتمعية فيما يخدم مصلحة إدارة ونزلاء السجون، إضافةً إلى دعم وتطوير جهود مديرية السجون بالباحة في مجال تنمية الموارد البشرية من خلال تصميم وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة لمنسوبي المديرية بهدف تأهيلهم وصقل مهاراتهم في ضوء التقنيات الحديثة والفنية.وتطرقت الشراكة كذلك إلى مبدأ التعاون في مجال تبادل المعلومات سواء المتعلقة بالأبحاث والدارسات ذات العلاقة، أو تنظيم مناشط مشتركة يتفق الطرفان على موضوعاتها ومواعيد تنظيمها تشتمل المؤتمرات، والندوات، والمحاضرات، والبرامج، وحلقات النقاش، وورش العمل لبحث القضايا التي تهم وتفيد الطرفان وتدعم مديرية السجون بالباحة، إضافةً إلى تقديم الدارسات والبحوث اللازمة لتطوير بيئة السجون بالمنطقة في ضوء الإمكانيات المتاحة والممكن توفيرها، وتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والأسرية لنزلاء السجون لتغيير العادات السلبية لديهم وتعزيز الإيجابية منها، وتأهيلهم لسوق العمل وليكونوا قادرين على التعامل مع المجتمع بروح إيجابية.// انتهى //10:46ت م0022