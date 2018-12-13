السعودية اليوم / مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي ممثلين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي



الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز بمقر المركز في الرياض اليوم ، ممثلين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

واستعرض المهندس البيز جهود المركز الإغاثية والإنسانية في دول العالم المحتاجة وخاصة اليمن، وما قُدم من مشاريع إنسانية و إغاثية لليمن بلغت 301 مشروعًا شملت كافة المحافظات اليمنية.

وبحث الجانبان البرامج المشتركة في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية وتطوير المجتمعات المحلية وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني، مثمنين الشراكة الإيجابية بينهما.

وأشاد ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالدور الإنساني الذي تقوم به المملكة من خلال المركز في مختلف دول العالم دون تمييز.

//انتهى//

10:40ت م

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الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسالتقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز بمقر المركز في الرياض اليوم ، ممثلين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).واستعرض المهندس البيز جهود المركز الإغاثية والإنسانية في دول العالم المحتاجة وخاصة اليمن، وما قُدم من مشاريع إنسانية و إغاثية لليمن بلغت 301 مشروعًا شملت كافة المحافظات اليمنية.وبحث الجانبان البرامج المشتركة في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية وتطوير المجتمعات المحلية وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني، مثمنين الشراكة الإيجابية بينهما.وأشاد ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالدور الإنساني الذي تقوم به المملكة من خلال المركز في مختلف دول العالم دون تمييز.//انتهى//10:40ت م0020

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