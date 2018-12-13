السعودية اليوم / فتح باب القبول للالتحاق في برنامج زمالة جامعة الملك سعود لتخدير الصدر



الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

أعلن مركز الدراسات الطبية العليا كلية الطب بجامعة الملك سعود عن فتح باب القبول للراغبين بالالتحاق في برنامج زمالة جامعة الملك سعود لتخدير الصدر 2019 / 2020 م .

وأبان المركز أن باب القبول سيكون مفتوحا ابتداء من اليوم الخميس وحتى يوم الأحد 23 / 4 / 1440هـ الموافق 30 / 12 / 2018م ، مشيرا إلى أن المقابلات الشخصية ستكون في يوم الأحد 7 / 5 / 1440هـ الموافق 13 / 1 / 2019م ، في مقر قسم التخدير بمبنى العناية المركزة بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود .

وأوضح رئيس شعبة جراحة تخدير الصدر مدير البرنامج البرفسور عبدالعظيم الدولتلي أن البرنامج سيبدأ بنهاية شهر يناير 2019م ، داعيا المتقدمين إلى تقديم نسخة محدثة من السيرة الذاتية والمؤهلات على البريد الإلكتروني التالي :

// انتهى //

10:32ت م

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الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأعلن مركز الدراسات الطبية العليا كلية الطب بجامعة الملك سعود عن فتح باب القبول للراغبين بالالتحاق في برنامج زمالة جامعة الملك سعود لتخدير الصدر 2019 / 2020 م .وأبان المركز أن باب القبول سيكون مفتوحا ابتداء من اليوم الخميس وحتى يوم الأحد 23 / 4 / 1440هـ الموافق 30 / 12 / 2018م ، مشيرا إلى أن المقابلات الشخصية ستكون في يوم الأحد 7 / 5 / 1440هـ الموافق 13 / 1 / 2019م ، في مقر قسم التخدير بمبنى العناية المركزة بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود .وأوضح رئيس شعبة جراحة تخدير الصدر مدير البرنامج البرفسور عبدالعظيم الدولتلي أن البرنامج سيبدأ بنهاية شهر يناير 2019م ، داعيا المتقدمين إلى تقديم نسخة محدثة من السيرة الذاتية والمؤهلات على البريد الإلكتروني التالي : [email protected] ، وأنه يمكن الاتصال على سكرتارية القسم على الرقم " 0114692019 " للاستفسار عن أي موضوع .// انتهى //10:32ت م0018

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