السعودية اليوم / اهتمامات الصحف السودانية

"الخرطوم 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم، بمشاركة السودان في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن بالرياض أمس، التي اقترحت المملكة خلالها، إنشاء تجمع بالمنطقة يمنع أي قوى خارجية من لعب أدوار سلبية في المنطقة الاستراتيجية.ونقلت الصحف عن وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، دميتري كوبيلكين، قوله إن بلاده تعتبر السودان شريكاً مهماً للتعاون المشترك.وأخبرت عن مواصلة ميليشيات الحوثي الإرهابية تهجير سكان الأحياء في محافظة الحديدة، حيث أجبرت سكان حي الزهور على ترك منازلهم التي تم تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن لأسلحتها.ونشرت إعلان الجيش المصري أمس، مقتل مجند و27 مسلحاً في إطار العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018".وأبرزت صحف الخميس تأكيد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أمس ، أن نحو أربعة آلاف لاجئ سوري غادروا الأردن عائدين إلى بلدهم خلال الفترة من منتصف أكتوبر الماضي وحتى الأول من ديسمبر الحالي.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى اعتزام وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر تسريع إجراءات ترحيل اللاجئين المرفوضين مجدداً، خاصة المدانين منهم في جرائم.//انتهى//10:18ت م0017