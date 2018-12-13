السعودية اليوم / مقتل 4 أشخاص وإصابة 43 في حادث القطار بتركيا



أنقرة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 43 آخرون صباح اليوم في حادث قطار فائق السرعة بالعاصمة التركية أنقرة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن بعض عربات القطار خرجت عن مسارها بعدما اصطدم القطار ، الذي كان متجها من أنقرة إلى قونيا في الجنوب ، بجسر علوي.

وهرعت سيارات إسعاف وإطفاء إلى موقع الحادث.

ولم تتضح بعد ملابسات الحادث.

// انتهى //

09:45ت م

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أنقرة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسلقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 43 آخرون صباح اليوم في حادث قطار فائق السرعة بالعاصمة التركية أنقرة.وأفادت وسائل إعلام محلية أن بعض عربات القطار خرجت عن مسارها بعدما اصطدم القطار ، الذي كان متجها من أنقرة إلى قونيا في الجنوب ، بجسر علوي.وهرعت سيارات إسعاف وإطفاء إلى موقع الحادث.ولم تتضح بعد ملابسات الحادث.// انتهى //09:45ت م0016

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