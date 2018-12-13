السعودية اليوم / "ثقافة العمل الحر".. محاضرة بغرفة نجران



نجران 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران ممثلة في فرع محافظة شرورة، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية أمس، محاضرة توعوية بعنوان "ثقافة العمل الحر"، وذلك بفرع كلية التقنية بالمحافظة.

وتهدف المحاضرة إلى دعم وتعزيز العمل الحر لدى الشباب، وتنمية روح المبادرة لديهم، وتحفيزهم على تبني فكر العمل الحر والمساهمة في خلق جيل واعي بدوره التنموي وبالفرص الاستثمارية, وتشجيع الشباب والشابات لدخول العمل الحر وأهميته, إلى جانب مناقشة أهداف ريادة الأعمال لتحويل الأفكار إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

// انتهى //

09:26ت م

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نجران 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران ممثلة في فرع محافظة شرورة، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية أمس، محاضرة توعوية بعنوان "ثقافة العمل الحر"، وذلك بفرع كلية التقنية بالمحافظة.وتهدف المحاضرة إلى دعم وتعزيز العمل الحر لدى الشباب، وتنمية روح المبادرة لديهم، وتحفيزهم على تبني فكر العمل الحر والمساهمة في خلق جيل واعي بدوره التنموي وبالفرص الاستثمارية, وتشجيع الشباب والشابات لدخول العمل الحر وأهميته, إلى جانب مناقشة أهداف ريادة الأعمال لتحويل الأفكار إلى منتجات ذات قيمة مضافة.// انتهى //09:26ت م0011

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