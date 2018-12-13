السعودية | “العقاري” يطالب بإعادة النظر في قضايا المتضررين وطالبي التمويل قبل تاريخ 1432

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:28 صباحًا, 13 ديسمبر 2018 م

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كشفت مصادر أن صندوق التنمية العقاري تقدم بطلب إعادة النظر إلى بعض المحاكم الإدارية بخصوص الأحكام النهائية الصادرة لمصلحة المتضررين من لديهم طلبات تمويل قبل تاريخ 1432.

وبحسب “لوطن” يأتي ذلك بحجة أن النظام الإلكتروني الخاص بديوان المظالم «معين» قد حد من سرعة تقديم مذكرة الاستئناف في القضية، مما فوت على الصندوق تقديم الاستئناف في الموعد المحدد، الأمر الذي أعاد المعاملات مجددا إلى المحاكم للنظر والبت فيها من جديد.

فيما رفضت المحاكم إعادة النظر في القضية بحجة عدم وجود وقائع أو مستندات جديدة.