شكرا لقرائتكم بسعر يبدأ من 335,543 ريالاً .. الإسكان تطلق #جوهرة_الرصيفة في #مكة_المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أقم صلاتك في حدود الحرم المكي مدى الحياة.. بهذه العبارات وصفت وزارة الإسكان مشروع جوهرة الرصيفة السكني للمستفيدين في مكة المكرمة.

وقالت وزارة الإسكان “موقع مثالي يبعد عن الكعبة المشرفة 15 دقيقة، حيث أطلقنا مرحلة الحجز والمعاينة في مشروع جوهرة الرصيفة السكني، لأهالينا مستفيدي مكة المكرمة، بسعر يبدأ من 335,543 ريال وقسط شهري يبدأ من 1,118 ريال.

وفي وقت سابق، تساءلت مطلقة لا يوجد معها أطفال بشأن أحقيتها في التقديم للحصول على منتج من وزارة الإسكان.

وردت وزارة الإسكان على الاستفسار بالتأكيد على أن المطلقة بدون أبناء لا يمكنها أن تكون متقدمًا رئيسيًّا بالطلب؛ حيث يمكن لأحد والديها التقديم وإرفاقها بالطلب.

وأوضحت الإسكان أن لمعرفة شروط الوزارة يمكن زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط هنا

وفي سياق آخر، قالت وزارة الإسكان: إن التعثر المالي لا يؤثر على استحقاق متابعات الخليج 365 لدى الوزارة، ولكن في حال تم التخصيص له وتم تحويل طلبه للممول، قد يرفض تمويله بسبب تعثره المالي، وسيعود اسمه حينها إلى قوائم المستفيدين لحين توفر المنتج المناسب له.

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