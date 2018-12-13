شكرا لقرائتكم تباين أسعار العملات العربية مقابل الريال اليوم الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال خلال تعاملات، اليوم الخميس، وفيما يلي أسعار العملات أمام العملة المحلية: الجنيه المصري 1 جنيه مصري = 0.2095 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7738 جنيه مصري الدرهم الإماراتي 1 درهم إماراتي = 1.0213 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9791 درهم إماراتي الجنيه السوداني 1 جنيه سوداني = 0.0789 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.6749 جنيه سوداني الدينار الجزائري 1 دينار جزائري = 0.0316 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.6324 دينار جزائري الدينار البحريني 1 دينار بحريني = 9.9509 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني الدينار العراقي 1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 317.4730 دينار عراقي الدينار الكويتي 1 دينار كويتي = 12.3296 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0811 دينار كويتي الليرة اللبنانية 1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 401.5727 ليرة لبنانية الدينار الليبي 1 دينار ليبي = 2.6796 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3732 دينار ليبي الدرهم المغربي 1 درهم مغربي = 0.3950 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5313 درهم مغربي الليرة السورية 1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.2670 ليرة سورية الشلن الصومالي 1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.8714 شلن صومالي الريال العماني 1 ريال عماني = 9.7433 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني الريال القطري 1 ريال قطري = 1.0303 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9705 ريال قطري الدينار التونسي 1 دينار تونسي = 1.2789 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7820 دينار تونسي الريال اليمني 1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7202 ريال يمني بمبادرة من الملك سلمان.. تأسيس #كيان_البحر_الأحمر وخليج عدن



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