شكرا لقرائتكم ماذا يعني المبلغ المرتجع في #حساب_المواطن ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تساءل مستفيد بشأن معنى المبلغ المرتجع في برنامج حساب متابعات الخليج 365.

وأوضحت خدمة عملاء حساب متابعات الخليج 365 أن المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك.

وقال حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق إن المقصود بحالة، لا يوجد، هو أنَّ إجمالي الدخل أكبر من الحد المانع، واستحقاقه صفر، أما حالة، وجهت، تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء.

وأردف حساب متابعات الخليج 365 أنه عند ظهور حالة، مدفوعة، فمعناها إيداع المبلغ للمستفيد على حسابه البنكي المسجل، ولفت إلى أنَّ حالة، مرفوضة، تعني عدم إيداع المبلغ للمستفيد لأن حسابه لم يكن نشطًا وقت الإيداع، ويلزمه تنشيط الحساب.

وأبرز حساب متابعات الخليج 365 أن حالة، في الانتظار، تعني أن هناك دفعة مرفوضة من دورات سابقة، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة تأكيد الحساب البنكي.

يذكر أن حساب متابعات الخليج 365 كان قد أودع قبل يومين مخصص الدعم في الحسابات البنكية لمستحقي الدفعة الثالثة عشرة، حيث بلغ إجمالي ما تم إيداعه في الدفعة الحالية 2.4 مليار ريال، فيما تم صرف 24.2 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة لعدد من المستفيدين.

كما أعلن حساب متابعات الخليج 365 أن مجموع كامل الدفعات المودعة في حسابات المستفيدين منذ انطلاق البرنامج قبل 13 شهرًا بلغ 29.9 مليون ريال.

ويستهدف حساب متابعات الخليج 365 تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

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