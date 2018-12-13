شكرا لقرائتكم #طيران_ناس يطلق رحلة إضافية مباشرة يومية بين جدة وتبوك ابتداءً من 7 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ‏أعلن طيران ناس، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في المملكة، عن إضافة رحلة جديدة يومية مباشرة بين جدة وتبوك، وذلك في إطار تلبية الطلب المتزايد للسفر إلى المنطقة الشمالية لتصبح رحلتين يومية مباشرة بين جدة وتبوك.

وسيبدأ الناقل الوطني السعودي اعتباراً من يوم الاثنين 07 يناير 2019 بتشغيل الرحلة المباشرة الإضافية ‏اليومية بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومطار الأمير سلطان بن عبد العزيز في تبوك.‏

وأوضح طيران ناس أن زيادة عدد الرحلات من والى ‏تبوك يأتي في إطار الحرص على تعزيز التواجد في كل مناطق ومدن المملكة، وللمساهم في تنمية حركة السفر إلى مدينة تبوك والمناطق المحيطة المجاورة لها”.‏

وأضاف: تعتبر تبوك من الوجهات التي تشهد طلباً عالياً، وزيادة عدد الرحلات ‏والسعة المقعدية إلى تبوك جاء تلبية للطلب المتزايد عليها.‏

وأكد طيران ناس أن: ثقة ضيوفنا المسافرين تدفعنا وبوتيرة سريعة إلى مواكبة تطلعاتهم من ناحية ‏توفير خيارات أكثر لمسافرينا في الوجهات الداخلية والدولية.

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