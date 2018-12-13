شكرا لقرائتكم صور.. أمطار الـ5 ساعات تحاصر منازل جازان وتقطع الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شهدت منطقة جازان هطول أمطار غزيرة استمرت أكثر من 5 ساعات؛ أدت إلى ازدحام وارتباك بالطرق وأيضًا تضرر العديد من السيارات وانقطاع لتيار الكهربائي عن بعض المنازل.

وهطلت أمطار غزيرة، مساء أمس الأربعاء، على بعض المحافظات مثل أبوعريش وغيرها بمنطقة جازان حتى ساعات صباح اليوم الخميس؛ ما تسبب في عدة أضرار لبعض المنازل التي حاصرتها المياه، فيما تضررت سيارات المواطنين.

وقال شهود عيان: إن منازل المواطنين في محافظة أبوعريش تأثرت بمياه الأمطار، حيث سقط أحد المنازل بقرية تابعة لمحافظة صبيا؛ ما أجبر بعض المواطنين على جلب صهاريج لشفط هذه المياه على حسابهم الخاص قبل تفاقم الأزمة.

وأفاد مواطنون بأن التيار الكهربائي انقطع عن بعض منازل المحافظة، فيما باشرت بعض الفرق الميدانية لطوارئ الكهرباء بالمنطقة، بعض المواقع وذلك بعد تلقي بلاغات عن انقطاع التيار.

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