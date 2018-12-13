شكرا لقرائتكم صور.. كارثة بيئية في #إسكان_الحصمة بسبب المجاري و #المياه تتجاهل! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شكا أهالي إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، بالحصمة التابع لمحافظة أحد المسارحة بجازان، من تلوث أحد الشوارع الرئيسية بمياه الصرف الصحي وانتشار الروائح الكريهة وتشققات كبيرة في طبقة الأسفلت؛ ما أدى إلى إعاقة الحركة بالإسكان.

تجمع المياه:

وفي تصريحات خاصة إلى “متابعات الخليج 365” قال أحمد هزازي إن بسبب انفجار أحد أنابيب الصرف الصحي في الحزام الجنوبي الغربي للإسكان أصبح الشارع مغموراً بالمياه الملوثة وخاصة المجاري وكأنها شبه نافورة، لتعوق الحركة المرورية وخاصة وأنها تقع قرب أحد أكبر المدارس في الإسكان.

كارثة بيئية:

أما إبراهيم كعبي فأكد: أن هذه المياه أصبحت تسبب لنا قلقاً كبيراً ونخشى حدوث كارثة بيئية وصحية ناهيك عن تجمع بعض الحشرات مثل البعوض وغيره، حيث أصبحت مكاناً لتكاثر الحشرات والمصيبة الكبرى أننا نخاف على الأطفال من الإصابة بأمراض الملاريا أو حمى الضنك وغيرها من الأمراض المعدية.. ونتعجب من عدم تحرك إدارة المياه بجازان وعدم تجاوبها لبلاغاتنا طيلة الفترة الماضية.

تشققات في الشارع:

من جهته، أوضح عبده شراحيلي أن بسبب عدم وجود صيانة دورية لهذه الأنابيب ووجود المياه بشكل دائم أدى إلى تدهور الوضع وخاصة في طبقة الأسفلت الذي ظهرت عليه التشققات والحفريات ليصبح هذا الشارع من أسوأ الشوارع الرئيسية في الإسكان، متسائلاً: “إلى متى سوف تستمر هذه المعاناة معنا وإلى متى هذا التجاهل”؟!

البلدية تعلق:

وفي سياق متصل، أكدت بلدية محافظة أحد المسارحة أن الحفريات والتشققات في الأسفلت ناتجة عن تسريبات المياه في تلك المواقع حيث أحدثت أضراراً في طبقات الأسفلت على مساحات التسريب.

وبينت البلدية في وقت سابق أن التسريبات المتكررة للمياه دمرت مساحات واسعة من الأسفلت في المحافظة والإسكانات التنموية.

وتعالج البلدية في الفترة الحالية بعض الحفريات والتشققات بجهودها وإمكاناتها الذاتية، مستنكرة عدم تحرك إدارة المياه وإصلاح ما يخصها.

الجدير بالذكر أن المواطنين وضعوا علامات تحذيرية لسالكي هذه الطريق وذلك من أجل سلامة المارة وعدم السقوط في هذه الحفريات.

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