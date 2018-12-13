شكرا لقرائتكم تأثير قرار إغلاق المدارس الأهلية على طاولة مستثمري الجنوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - اجتمع أمس الأربعاء، المستثمرون في التعليم الأهلي على مستوى المنطقة الجنوبية شملت (عسير ونجران وجازان) ومن يمثلون الملاك والمالكات لمناقشة مسيرة التعليم الأهلي، حيث صدر قرار من وكالة التعليم بإغلاق كثير من المدارس الأهلية.

ونقل الأستاذ أحمد آل سليم عضو اللجنة الوطنية للتعليم ورئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بأبها سابقاً معاناة المستثمرين في المنطقة الجنوبية مما صدر من قرارات اتسمت بالتسرع وعدم إعطاء المستثمرين الفرصة لتعديل أوضاعهم.

وتساءل أحد المستثمرين عن مصير طلاب المنطقة الملتحقين في المدارس الأهلية بعد الإغلاق ولا سيما ما تعانيه المدارس الحكومية من كثافة طلاب، وكذلك عن مصير المعلمين والمعلمات من أبناء البلد.

وقال أحد المستثمرين إن التعليم الأهلي يشارك الدولة في تحمل المسؤولية وتخفيف العبء الكبير وتوفير المليارات، ويسعى لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في توظيف شباب وفتيات البلد وهو من أعمدة الاستثمار في القطاع الخاص.

وطالب المستثمرون من المسؤولين التدخل لحماية هذه الاستثمارات من الإغلاق والانهيار والنظر من خلال لجان متخصصة في صلاحية هذه المباني حيث إنها مرخصة من البلدية والدفاع المدني ولديها شهادات سلامة إنشائية.

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