الان تتابع تفاصيل الوظائف في الشركة السعودية للمباني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الشركة السعودية للمباني الجاهزة بالتعاون مع إدارة التوظيف والتوجيه المهني بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفر وظائف شاغرة للرجال لحملة شهادة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس للعمل لديها. وقالت أن الوظائف المتاحة بمسميات: محاسب– مهندس معماري– رسام هندسية– مهندس اتصالات– مهندس حاسب آلي– إداري مشتريات– أمين صندوق– إداري موارد بشرية. وسيتم التقديم لهذه الوظائف عن طريق الحضور لمبنى الشركة اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 2018/12/16م من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 مساءً. ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:

http://www.riyadhchamber.com/job_opp_details.php?id=1458

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