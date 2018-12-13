السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية

طرابلس 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مع وفد رفيع المستوى ضم عددًا من الأمناء المساعدين للأمين العام للأمم المتحدة، الذي يزور ليبيا،مبينة دعوة السراج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى زيارة ليبيا في أقرب فرصة ممكنة، مطالبًا المجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني واللوجستي للمفوضية العليا للانتخابات استعدادًا للاستحقاقات الديمقراطية المقبلة.وأشارت إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع وكيل وزير الخارجية الألماني والتر ليندنر، وتناول اللقاء عددًا من ملفات التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل وقطاع الصحة، ومساهمة الشركات الألمانية في برامج الإعمار.وبينت عودة لجنة الصليب الأحمر للعمل داخل ليبيا، موضحة أن المدير الإقليمي لإفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر ايجبلي باتريسيا دتزي ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليبالأحمر بليبيا أنطوان ماتلي التقى مع عدد من المسؤولين الليبيين في وزارة العدل والداخلية لبحث الترتيبات من أجل عودة فرق الهلال للعمل في المدن الليبية مجددًا.وتطرقت صحف ليبيا إلى تعيين إيطاليا سفيرها السابق جوزيبي بوتشينو غريمالدي سفيرًا لدى ليبيا خلفًا لجوزيبي بيروني.// انتهى //07:21ت م0008