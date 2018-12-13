

واشنطن 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة ستراسبورج في شمال شرق فرنسا أمس و أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تتضامن مع فرنسا وتدين بأقوى العبارات العمل الإرهابي المروع في ستراسبورج.

وأعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لتقديم أي مساعدة يحتاجها المسؤولون الفرنسيون في هذا الوقت العصيب، مجددة التزامها بالعمل مع فرنسا وحلفائها في العالم لدحر التهديد العالمي الذي يمثله الإرهاب.

وقالت الوزارة إن الجرائم التي تستهدف الأبرياء تعزز فقط عزيمتنا المشتركة لوقف هذه الهجمات وأولئك الذين قد يرتكبونها.

// انتهى //

07:04ت م

0007



واشنطن 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة ستراسبورج في شمال شرق فرنسا أمس و أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تتضامن مع فرنسا وتدين بأقوى العبارات العمل الإرهابي المروع في ستراسبورج.وأعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لتقديم أي مساعدة يحتاجها المسؤولون الفرنسيون في هذا الوقت العصيب، مجددة التزامها بالعمل مع فرنسا وحلفائها في العالم لدحر التهديد العالمي الذي يمثله الإرهاب.وقالت الوزارة إن الجرائم التي تستهدف الأبرياء تعزز فقط عزيمتنا المشتركة لوقف هذه الهجمات وأولئك الذين قد يرتكبونها.// انتهى //07:04ت م0007

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / الولايات المتحدة الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي في مدينة ستراسبورج الفرنسية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .