بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 1440/4/6 هـ الموافق 2018/12/13 م واس

وكالة الأنباء

الخميس 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

06:00ت م

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www.spa.gov.sa/1852806 وكالة الأنباء السعودية تحييكم وتبدأ بثها لهذا اليومالخميس 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس06:00ت م0001

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