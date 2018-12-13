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بسم الله الرحمن الرحيم

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بسم الله الرحمن الرحيم

الخميس 1440/4/6 هـ الموافق 2018/12/13 م واس
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وكالة الأنباء تحييكم وتبدأ بثها لهذا اليوم
الخميس 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس
06:00ت م
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www.spa.gov.sa/1852806

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