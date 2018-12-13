شكرا لقرائتكم ماذا تعرف عن جون باغانو الرئيس التنفيذي لـ #مشروع_البحر_الأحمر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تساءل البعض عن جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر، وخبراته في هذا المجال التي أهلته لإدارة أضخم مشروع استثماري في المنطقة.

ويمتلك جون باغانو أكثر من 35 عاما من الخبرة الدولية في جميع جوانب صناعة العقارات التجارية من أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي، من خلال خبرته التي تغطي كل جانب من جوانب سلسلة القيمة العقارية، بما في ذلك التخطيط الرئيسي، وهيكلة المشاريع، والتمويل، والبناء وإدارة الأصول، يقود جون تطوير المشروع من الألف إلى الياء، لإنشاء وجهة سياحية عالمية فاخرة وفريدة من نوعها.

قبل انضمامه إلى شركة تطوير البحر الأحمر، ترأس جون شركته الخاصة، أولد فورت كابيتال للاستثمارات المحدودة، وقد ركز هذا على تقديم المشورة والخدمات الاستراتيجية لملاك الأراضي والمستثمرين والمطورين، مع التركيز على التطورات العقارية الكبيرة.

وقبل ذلك، أمضى أكثر من 23 عامًا في مشروع كناري وارف الشهير عالميًا في لندن، حيث شغل خلالها العديد من المناصب التنفيذية الرائدة.

عمل أيضًا لمدة أربع سنوات رئيسًا لشركة Baha Mar Development Ltd المحدودة (BDMC) ومقرها في ناساو، الباهاماس، وشمل التطوير الذي بلغت تكلفته 3.6 مليار دولار أربعة فنادق جديدة ومركز مؤتمرات وملعب غولف Jack Nicklaus Signature.

ويحمل جون باغانو درجة BASC في الهندسة الميكانيكية من جامعة تورنتو.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، قد استقبل بالأمس في الرياض، فريق عمل مشروع البحر الأحمر، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير. حيث تم تقديم عرض مرئي عن المخطط العام للمشروع، وأهدافه الاقتصادية والتنموية، ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة.

ووفقاً للاستراتيجية المطورة للمخطط العام للمشروع، ستشهد المرحلة الأولى التي سينتهي العمل بها عام 2022، إنشاء نحو 3 آلاف غرفة فندقية مع مرافقها، ومطار مخصص للوجهة، مع مراسٍ لليخوت، بالإضافة إلى مرافق سكنية وترفيهية.

ومع الانتهاء من كافة مراحل المشروع، سيتم تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة، واسْتِحْدَاث أكثر من 70 ألف فرصة عمل، كما سيلعب المشروع دوراً مهماً في دفع عجلة التَّنوع الاقتصادي في المملكة من خلال جذب نحو مليون سائح سنوياً، والمساهمة بإضافة 22 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي للمملكة.

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