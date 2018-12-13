السعودية اليوم / استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي



رام الله 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

استشهد الشاب الفلسطيني صالح عمر البرغوثي (29 عامًا) من قرية كوبر شمال غرب رام الله الليلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية الخاصة "مستعربون" كانت قد اختطفت البرغوثي بعد إطلاق النار صوب مركبته العمومية عند مروره من شارع سردا باتجاه كوبر، فيما أبلغت سلطات الاحتلال رسميًا عن وفاته لاحقا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي عين مصباح برام الله في الوقت ذاته، وحاصرت بناية سكنية، واستولوا على مركبة من البناية، قبل أن ينسحبوا.

// انتهى //

04:21ت م

0315



رام الله 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واساستشهد الشاب الفلسطيني صالح عمر البرغوثي (29 عامًا) من قرية كوبر شمال غرب رام الله الليلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية الخاصة "مستعربون" كانت قد اختطفت البرغوثي بعد إطلاق النار صوب مركبته العمومية عند مروره من شارع سردا باتجاه كوبر، فيما أبلغت سلطات الاحتلال رسميًا عن وفاته لاحقا.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي عين مصباح برام الله في الوقت ذاته، وحاصرت بناية سكنية، واستولوا على مركبة من البناية، قبل أن ينسحبوا.// انتهى //04:21ت م0315

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