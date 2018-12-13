شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران لرجال الأمن: إنجازاتكم استثنائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد فراج (نجران)

وصف أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الجهود والأعمال التي يؤديها رجال الأمن في المنطقة بالاستثنائية لتأمين راحة المواطن والمقيم، وصون مقدرات الوطن، بالتكامل مع الأجهزة والقطاعات العسكرية الأخرى.

وثمّن ما يحققه رجال الأمن من إنجازات بطولية ضد المجرمين ومن يحاول المساس بأمن الوطن، التي تجسدت في الحالة المستقرة والمطمئنة التي تعيشها المنطقة، رغم ظروف الحد الجنوبي.

واطلع أمير نجران في مكتبه بديوان الإمارة أمس على التقرير السنوي لشرطة المنطقة، وقطاعاتها، عرضه مدير الشرطة اللواء سعيد بن محمد أبوذيبة، بحضور المساعدين، وقادة ومديري إدارات الأمن العام بالمنطقة.

وقدم اللواء أبوذيبة شرحا عن «نظام أمن»، لربط مراكز الشرطة بالأمن العام، مبينا أهميته في سرعة تمرير البلاغات ومتابعتها، فيما قدّم إيجازا عن الحملات الميدانية وما نتج عنها من القبض على المطلوبين جنائيا وضبط المحظورات.