شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير: العمل التكاملي أساس التنمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أكد أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أهمية العمل التكاملي بين الجهات الحكومية بالمنطقة وهيئة تطوير منطقة عسير، لما يحقق الأهداف المرجوة لدفع مسيرة التنمية في منطقة عسير، منوها بأهمية تبادل الخبرات والتجارب للتطوير وتقديم المزيد من الجهد العطاء والإنجاز في سبيل النهوض بمنطقة عسير في المجالات كافة. جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير منطقة عسير بمقر الإمارة أمس (الأربعاء)، بحضور نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والمستشار بالديوان الملكي رئيس مكتب دعم هيئات التطوير المهندس إبراهيم السلطان، وأعضاء اللجنة التنفيذية بالهيئة. واطلع أمير منطقة عسير خلال الاجتماع على عرض عن سير العمل في المرحلة التأسيسية للهيئة، كما استعرض أعمال الهيئة في مشروع إعداد الرؤية والتوجه الإستراتيجي ومبادرات التطوير والبناء المؤسسي، إضافة إلى جهود الهيئة في استعادة وتطوير الجانب العمراني بمنطقة عسير، إلى جانب استعراض الميزانية التقديرية للهيئة. كما اطلع خلال الاجتماع على الأهداف الإستراتيجية للهيئة، وفي مقدمتها قيادة التنمية المتوازنة والمتكاملة والمستدامة لمنطقة عسير وفق المهمات الممنوحة لها، وتحديد المعايير والسياسات العامة للتنمية والتطوير، إضافة إلى مهمات وأعمال الهيئة التي تركز على التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة عسير في المجالات كافة، وتوفير حاجات المدن من الخدمات والمشاريع والمرافق العامة. وفي نهاية الاجتماع، قدم أمير منطقة عسير شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة عسير رئيس اللجنة التنفيذية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والأعضاء، متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح لكل ما من شأنه الارتقاء بمنطقة عسير في المجالات كافة.

من جهة أخرى، أكد أمير عسير أن مرافق القضاء تشهد قفزات تطويرية، تواكب القفزات التنموية والاجتماعية والاقتصادية التي تسير عليها البلاد في ظل القيادة الرشيدة.

جاء ذلك إثر استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، يرافقه رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير أحمد بن محمد الجوفان، ومساعد رئيس المحكمة الإدارية بأبها عبدالله بن علي عسيري.