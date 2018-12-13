شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن مشعل: خدمة البيئة واجب وطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

اعتبر أمير منطقة القصيم رئيس لجنة أصدقاء البيئة بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أن خدمة البيئة وتحسينها واجب وطني وحضاري، مؤكداً أن الوعي البيئي وتعزيزه هو أساس عمل لجنة أصدقاء البيئة لأداء رسالتها في حماية البيئة، داعياً إلى مواصلة التوعية والحرص الدائم على تعزيز البيئة في جوانبها كافة.

وأشار إلى أن المجتمع شريك في الحفاظ على البيئة وحمايتها والإبلاغ عن كل ما يضرها، لافتاً إلى أن العمل على تعزيز الجانب البيئي لا يمكن أن يتم ويحقق النتائج الملموسة منه دون مشاركة مجتمعية متكاملة من قبل المواطنين والمواطنات والجهات الحكومية والأهلية.

جاء ذلك إثر ترؤسه بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة أمس الاجتماع الرابع للجنة أصدقاء البيئة بالمنطقة، لاستعراض أهم التقارير والدراسات البيئية، بحضور عضو اللجنة الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المكلف المهندس عبدالعزيز المهوس، وأمين لجنة أصدقاء البيئة بالمنطقة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع، وأعضاء اللجنة من مسؤولي القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة والمهتمين بالبيئة.

وأوضح أمين المجلس مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، أن الاجتماع الرابع للجنة أصدقاء البيئة بالمنطقة استعرض أهم التقارير والدراسات البيئية، وناقش عددا من المحاور ذات العلاقة وتوصيات لجنة أصدقاء البيئة بالمنطقة.