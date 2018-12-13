شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يدشن مشاريع بأكثر من 20 مليونا لسجون المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمس في مركز الحسام للمؤتمرات عدداً من مشاريع إدارة سجون منطقة الباحة، بحضور مساعد مدير عام السجون للتأهيل والإصلاح اللواء مبارك بن محيا السليس، ومدير سجون المنطقة العقيد معيض بن أحمد القحطاني، وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة.

وأكد مدير سجون الباحة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أولت منذ تأسيس هذه البلاد المباركة أولوية قصوى للتعليم والاهتمام بجانب العلم والمعرفة إيماناً بأهمية التعليم في تطوير الشعوب وازدهار الأوطان، موضحاً أن المديرية العامة للسجون وبتوجيهات من مدير عام السجون بالمملكة اهتمت بجانب التعليم والتدريب، وقامت بعقد شراكات واتفاقيات مع الأجهزة المختلفة لما يصب في صالح النزيل ليعود فرداً نافعاً لنفسه ومجتمعه ووطنه.

وأعلن أمير الباحة تدشين مشاريع بأكثر من 20 مليون ريال، منها مركز التحكم والتوجيه، ومبنى صيانة الآليات والمركبات بإدارة السجن العام، وخدمة «لبّيه» عبر الجهاز المخصص بالخدمة، ما يتيح للمتعاملين مع المديرية العامة للسجون إيصال آرائهم وتقديم شكاواهم ومقترحاتهم واستفساراتهم والحصول على مواعيد لمقابلة المسؤولين بالسجون في الأعمال المرتبطة بأعمال السجون.