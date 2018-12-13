شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يلتقي وكيل «الداخلية» لشؤون الحقوق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راشد الثويني (حائل)

التقى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بصالة الاجتماعات بقصر أجا، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق الدكتور عبدالله بن ثنيان الثنيان، وفريق العمل المرافق له من وكالة الوزارة للحقوق، ووكالة الوزارة لشؤون المناطق.

وأعرب أمير حائل عن شكره للقيادة على الدعم المستمر لإمارة المنطقة في مختلف أوجه التطوير، وعلى تشجيع مثل هذه اللقاءات المتناظرة بين الإدارات المختصة في وزارة الداخلية ومثيلاتها في إمارة المنطقة، وإقامة ورش العمل التي تسهم في رفع مستوى الأداء إلى الأعلى وتقديم خدمات مثلى للمراجعين، مؤكدا أن إمارات المناطق تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة بما يعود على الوطن والمواطن بالخير والنماء.

حضر الاجتماع نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووكيل الإمارة الدكتور سعد بن حمود البقمي، ووكيل الإمارة المساعد مطلق بن محمد العتيبي، وعدد من المسؤولين.