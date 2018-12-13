شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: دورات لتوطين وظائف المياه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عثمان الشلاش (القصيم) نظمت مديرية خدمات المياه بمنطقة القصيم دورات تدريبية لتوطين الوظائف بالتعاون مع شركائها المختصين في مجال تنقية ومعالجة المياه. نظمت مديرية خدمات المياه بمنطقة القصيم دورات تدريبية لتوطين الوظائف بالتعاون مع شركائها المختصين في مجال تنقية ومعالجة المياه. وتستمر الدورات 3 أشهر، وتستهدف 35 متدرباً لتطوير أعمال التشغيل والصيانة بالمديرية، ورفع كفاءة الكادر الفني للسعوديين من خلال إقامة ورش عمل متعددة مع التطبيق العملي والتطبيق في برامج الحاسوب المختصة بالمياه، وإعداد وتمكين المهندسين والفنيين السعوديين لمتطلبات سوق العمل في مجال المياه.



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