شكرا لقرائتكم خبر عن أبها: قوارض بمستودع غذائي متعاقد مع منشأة صحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

صادرت أمانة منطقة عسير 70 صنفاً من المواد الغذائية الفاسدة كانت مخزنة في مستودع مخالف للشروط النظامية يعود لإحدى الشركات المتعاقدة مع منشأة صحية في مدينة أبها.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن مراقبي الأمانة ضبطوا خلال جولاتهم التفتيشية أكثر من 70 صنفاً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي كانت تُخزّن في مستودع غير مستوف للشروط النظامية بمدينة أبها، كما تم رصد تدني مستوى النظافة ووجود القوارض بشكل كبير، إضافة إلى مخالفة أنظمة صحة البيئة وسوء الحفظ والتخزين، فيما تم تحرير العقوبات النظامية بحقهم حيث يعود المستودع لإحدى الشركات المتعاقدة مع منشأة صحية بأبها.

وشدد على أهمية استمرار الرقابة على مستودعات تخزين الأغذية ومواقع بيع المواد الغذائية، وذلك ضمن حملة «غذاؤكم أمانة» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.