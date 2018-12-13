شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يطّلع على مخطط أعمال «مشروع البحر الأحمر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الأربعاء) في قصر عرقة بالرياض، فريق عمل «مشروع البحر الأحمر»، يتقدمهم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، إذ تم تقديم عرض مرئي عن المخطط العام للمشروع، وأهدافه الاقتصادية والتنموية، ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة.

ووفقاً للإستراتيجية المطورة للمخطط العام للمشروع، ستشهد المرحلة الأولى التي ينتهي العمل بها في 2022، إنشاء نحو 3 آلاف غرفة فندقية مع مرافقها، ومطار مخصص للوجهة، مع مراسٍ لليخوت، إضافة إلى مرافق سكنية وترفيهية.

ومع الانتهاء من كافة مراحل المشروع، سيتم تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة، واستحداث أكثر من 70 ألف فرصة عمل، كما سيقوم بدور مهم في دفع عجلة التنوع الاقتصادي بالمملكة من خلال جذب نحو مليون سائح سنوياً، والمساهمة بإضافة 22 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي للمملكة.

وفي نهاية الاستقبال، تشرف فريق عمل «مشروع البحر الأحمر» بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، الذي أشاد بهدف المشروع الذي سيضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، وسيسهم في إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي، إضافة لتطوير قطاع السياحة في المملكة، مع الحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي.