شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد لغوتيريس: المملكة تدعم جهود الأمم المتحدة لحل سياسي باليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الأربعاء)، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وجرى بحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال، دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حالياً في مملكة السويد.

..ويعزي حمد بن عيسى وسلمان بن حمد

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمس (الأربعاء)، اتصالين هاتفيين بملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أعرب فيهما عن تعازيه ومواساته في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة.

وسأل الأمير محمد بن سلمان، الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة الصبر والسلوان.

فيما عبر ملك البحرين وولي عهده، عن شكرهما لولي العهد على مشاعره الصادقة وتعزيتهم في الفقيدة، داعيين المولى أن يحفظه من كل مكروه، وأن يجزل له الأجر والمثوبة.

وكان ولي العهد، بعث في وقت سابق أمس برقية عزاء ومواساة لملك البحرين في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة أختكم الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمها الله - وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».