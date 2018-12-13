شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: تقليص وقت دخول الطوارئ 18 % والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن برنامج أداء الصحة ساهم في تقليل وقت دخول المريض لأقسام الطوارئ بنسبة 18% من متوسط 30 دقيقة في 2017 إلى 25 دقيقة في 2018.

ولفت خلال حضوره أمس (الأربعاء) حفل تكريم المشاريع المتميزة لتحسين الأداء في مستشفيات الصحة، إلى أن عدد المرضى الذين تم علاجهم في الطوارئ خلال 4 ساعات زاد بنسبة 140% مقارنة مع 2016، وكذلك تقليل مدة الانتظار للحصول على الموعد في العيادات الخارجية بنسبة 58% مقارنة مع 2016، من متوسط 59 يوماً في 2016 إلى 25 يوماً في 2018، وأيضاً تقليل مدة الانتظار في العيادات الخارجية في الصحة النفسية من وقت الإحالة إلى الاستشارة للحالات غير الطارئة بنسبة 21% من 24 يوماً في 2017 حتى 18 يوماً في 2018، وتقليل معدل بقاء المريض في العناية المركزة بنسبة 16%.

وقال الربيعة: «عملنا على تطوير أداء المستشفيات على تحسين مستوى الخدمة ونتج عنه تطوير كبير، وجدنا مثلاً فترة التنويم قلَّت لأننا نهتم بصحة المريض بشكل أفضل وكانت تقريباً بمتوسط 6 - 7 أيام إلى 5 - 6 أيام وذلك طبعاً لزيادة مستوى الرضا من الشخص ما يحتاج فترة تنويم أطول، وكذلك استخدام كفاءة الأسرَّة بنسبة 20%».