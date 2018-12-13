شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يستقبل أمير الفوج الأول بوزارة الحرس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، في مقر الإمارة بجدة، أمير الفوج الأول بوزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي عبدالعزيز بن نايف بن عبود، يرافقه وكيل الفوج خالد بن نايف القحطاني.

وقدَّم الأمير عبدالله بن بندر، شكره وتقديره لجميع منسوبي الفوج الأول على ما يقومون به من أعمال، فيما عبَّر أمير الفوج الأول والوكيل عن شكرهما لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على كلماته، مؤكدين حرص الجميع على تحقيق آمال وتطلعات قيادة هذه البلاد.