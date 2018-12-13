شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين مرور وتعليم جدة لرفع سلامة الطلاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة) شهد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمس (الأربعاء) في مقر المحافظة، توقيع مذكرة تفاهم بين إدارتي مرور وتعليم محافظة جدة. وتهدف الاتفاقية التي وقعها مدير مرور محافظة جدة العميد سليمان الزكري، ومدير عام تعليم محافظة جدة عبدالله الثقفي، إلى رفع مستوى السلامة والتوعية المرورية بين الطلاب والطالبات والكادر التعليمي من خلال عدد من البرامج والأنشطة التوعوية التي ستقام في المدارس لتوعية الطلاب والطالبات وتعليمهم وسائل السلامة المرورية من لوحات إرشادية وتحذيرية للحفاظ على السلامة العامة لمرتادي الطرق والتقاطعات في المحافظة. وقدم العميد الزكري والثقفي شكرهما لمحافظ جدة على مباركته لهذه الاتفاقية.

شهد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمس (الأربعاء) في مقر المحافظة، توقيع مذكرة تفاهم بين إدارتي مرور وتعليم محافظة جدة. وتهدف الاتفاقية التي وقعها مدير مرور محافظة جدة العميد سليمان الزكري، ومدير عام تعليم محافظة جدة عبدالله الثقفي، إلى رفع مستوى السلامة والتوعية المرورية بين الطلاب والطالبات والكادر التعليمي من خلال عدد من البرامج والأنشطة التوعوية التي ستقام في المدارس لتوعية الطلاب والطالبات وتعليمهم وسائل السلامة المرورية من لوحات إرشادية وتحذيرية للحفاظ على السلامة العامة لمرتادي الطرق والتقاطعات في المحافظة. وقدم العميد الزكري والثقفي شكرهما لمحافظ جدة على مباركته لهذه الاتفاقية.

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