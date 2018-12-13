شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تنقل سوق المواشي إلى السيل الصغير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أزالت أمانة الطائف، ممثلة في الإدارة العامة للنظافة وإدارة الأسواق وبلديتي شمال الطائف والسيل الصغير الفرعيتين، سوق المواشي والأغنام بالحوية شمال الطائف، وذلك بعد نقل السوق إلى موقعه الجديد بالسيل الكبير، الذي جرى دعمه وتجهيزه حفاظاً على سلامة الأهالي المجاورين والبيئة المحيطة.

وأوضح المتحدث باسم أمانة الطائف إسماعيل إبراهيم، أن لجنة إزالة السوق والمكونة من الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية المعنية مدعومة بالقوة الأمنية، قامت بإزالة الحظائر والغرف والأسوار والإنشاءات من الموقع القديم لسوق المواشي.

وبيَّن أن الأمانة وضعت فرقاً رقابية على الموقع لمنع التعديات والإحداثات العشوائية والإزالة الفورية للإنشاءات، ومنع استغلال الموقع بشكل غير نظامي، مشيراً إلى أن أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، تابع منذ وقت طويل موضوع إيجاد موقع بديل لسوق المواشي بالحوية حفاظاً على سلامة المواطنين، ومنع أي تداعيات صحية عليهم جراء قرب المساكن من السوق.

وكانت "الخليج 365"، نشرت أمس تقريراً بعنوان «5 محاذير تؤرق تجار ماشية الحوية في السوق الجديد».