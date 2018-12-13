شكرا لقرائتكم خبر عن مدير سجون مكة ومديرو التأهيل يناقشون تذليل معوقات «الإصلاح» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

ناقش مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش، ومدير التأهيل والإصلاح بالمنطقة العقيد محمد علي الحارثي، مع مديري التأهيل والإصلاح على مستوى سجون المنطقة، الآلية المناسبة لتطوير أعمال التأهيل والإصلاح وتذليل كافة المعوقات لإنجاح العملية الإصلاحية.

وتركزت محاور الاجتماع على تنفيذ توصيات ملتقى التأهيل والإصلاح الذي عقد بالمديرية العامة للسجون (مستوى الجودة، الاحتياجات، الطاقة الاستيعابية، التجهيزات، والميزانية التقديرية)، والرعاية الصحية للنزيل، التأهيل والتدريب ودوره الفعَّال في صقل مواهب النزلاء ليصبحوا أشخاصاً نافعين لخدمة أنفسهم ومجتمعهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم وتلمس احتياجات النزلاء، والتطوع والاستفادة من إمكانيات النزلاء فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.