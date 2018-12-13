شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إزالة 160 ألف م2 تعديات بـ«البركة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أزالت بلدية الجنوب الفرعية بجدة، بمشاركة لجنة التعديات ومراقبة الأراضي وشرطة البلدية، 150 سوراً واستراحة على مساحة إجمالية بلغت 160 ألف متر مربع، شكلت تعديات ومخططات عشوائية بحي البركة الواقع في منطقة طرفية جنوب المحافظة، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية، المهندس ممدوح اللحياني، أن قسم مراقبة التعديات في البلدية وبمشاركة الجهات المعنية أزال خلال يومي عمل من الأسبوع الجاري جميع الإحداثات والتعديات التي شملت استراحات وأحواش بلغت مساحة كل موقع ما بين 750 متراً مربعاً و1800 متر مربع، مبيناً أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الموقع وجارٍ متابعته لضمان عدم معاودة التعديات.