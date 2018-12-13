شكرا لقرائتكم خبر عن مدني جدة يخمد حريقاً بمصنع تغليف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة جدة، أمس (الأربعاء)، حريقاً شب في مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة. أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة جدة، أمس (الأربعاء)، حريقاً شب في مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، «إن فرق الدفاع المدني بجدة أخمدت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح، مؤكداً أن الحريق اندلع في داخل مصنع يعمل في نشاط التغليف والتهذيب واقتصر على مكائن تصنيع ومحولات توزيع كهربائية، وتمت محاصرة ألسنة اللهب في نقاط الاشتعال والحد من انتشارها للأجزاء المجاورة لها من خلال عمليات التبريد بالرش المتقطع للمياه»، مبينا أن فريق التحقيق باشر أعماله لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.



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