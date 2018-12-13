شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث مع الرئيس الباكستاني مستجدات المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف الرحمن علوي، العلاقات الوثيقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مستجدات المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس (الأربعاء) الدكتور عارف علوي، حيث رحب به في المملكة، فيما أبدى الرئيس الباكستاني سعادته بلقاء الملك سلمان.

حضر الاستقبال، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

كما حضره من الجانب الباكستاني المدير العام في وزارة الخارجية رخسانة أفضل، والقنصل العام بجدة شهريار أكبر خان، والسكرتير العسكري للرئيس العميد عامر أمين، والقائم بالأعمال محمد زيشان.

من جهة ثانية، استقبل خادم الحرمين الشريفين، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، كلا من وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود علي يوسف، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال أحمد عيسى عوض، ووزير الخارجية بجمهورية السودان الدرديري محمد الدخيري، ونائب وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية السفير محمد بن عبدالله الحضرمي، والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية السفير زيد مفلح اللوزي، الموجودين في الرياض لبحث إنشاء كيان للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

ونقل الوزراء لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتقدير قادة دولهم، فيما حملهم الملك سلمان نقل تحياته وتقديره لقادتهم.

وجرى خلال الاستقبال، الحديث عن آفاق التعاون بين الدول، ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.