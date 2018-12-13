شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعزي ملك البحرين وولي عهده في وفاة الشيخة نورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الأربعاء)، اتصالاً هاتفياً بملك مملكة البحرين الشقيقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة، سائلاً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. وقد أعرب ملك البحرين عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته لهم في الفقيدة، داعياً الله أن يجزيه خير الجزاء على مشاعره الأخوية الصادقة وأن لا يريه أي مكروه.

كما أجرى خادم الحرمين الشريفين أمس اتصالاً مماثلاً بولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أعرب فيه عن بالغ تعازيه ومواساته في وفاة الشيخة نورة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة الصبر والسلوان.

بدوره، عبر ولي عهد البحرين عن عظيم شكره لخادم الحرمين الشريفين على صادق عزائه ومواساته لهم في الفقيدة، سائلا المولى أن يحفظه وشعب المملكة كافة من كل شر.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة لملك البحرين، قال فيها: علمنا بنبأ وفاة أختكم الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمها الله - وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، «إنا لله وإنا إليه راجعون».