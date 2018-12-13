شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال وصول ضيوف الملك للعمرة والزيارة.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

من المقرر أن يكتمل اليوم (الخميس) وصول جميع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعددهم 203 معتمرين ومعتمرات من الشخصيات الإسلامية البارزة من 9 دول أفريقية، وهي: إثيوبيا، إريتريا، السنغال، جزر القمر، جيبوتي، مالي، جنوب أفريقيا، نيجيريا، وأوغندا. وكانت طلائع ضيوف المجموعة الثالثة عشرة من البرنامج بدأت بالتوافد على المدينة المنورة أمس الأول (الثلاثاء)، حيث وصل وفد المستضافين من دولة جزر القمر وعددهم 19 ضيفاً، فيما يتوالى وصول الضيوف تباعاً.

وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، الأمين العام للبرنامج المكلف علي بن عبدالله الزغيبي، وعدد من مسؤولي البرنامج، حيث تم إنهاء إجراءات وصولهم ثم استقلوا الحافلات إلى مقر إقامتهم في أحد الفنادق بجوار الحرم النبوي الشريف.

ورفع الضيوف شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على هذه الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة، منوهين بدور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في التواصل المستمر مع المسلمين لمناقشة قضايا الأمة الإسلامية، عادّين البرنامج أحد الأعمال الجليلة التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين، من أجل خدمة الإسلام والمسلمين، وأحد جهود ومبادرات المملكة العربية السعودية لخدمة المسلمين ونشر الوسطية والاعتدال.

وأفاد الأمين العام المكلف الشيخ علي بن عبدالله الزغيبي بأن اللجان العاملة في برنامج العمرة والزيارة أعدّت برنامجاً ثقافياً ودعوياً متميزاً للضيوف، يتضمن لقاء مع إمام الحرم النبوي الشريف، وزيارة مسجد قباء، وموقع شهداء أحد، وكذلك زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومعرض القرآن الكريم.