شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: محمد بن سلمان زعيم متمكن والمملكة حليف جيد للغاية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأكيد إدارته مواصلة العمل مع المملكة العربية السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان.

وفي حديث لـ«رويترز»، أمس الأول (الثلاثاء)، وصف ترمب، الأمير محمد بن سلمان بالزعيم المتمكن من سلطته، والسعودية بالحليف الجيد للغاية.

وجاء حديث الرئيس الأمريكي مع دعوات أطلقها عدد محدود من النواب ضد السعودية وولي عهدها، ولم تجد تفاعلا داخل البرلمان ومجلس الشيوخ.

وعن الأزمة اليمنية، قال الرئيس الأمريكي: «أنا منفتح جدا بالنسبة لليمن لأني بصراحة أكره ما يحدث فيه. لكن الأمر يتطلب جهدا من الطرفين. أريد أن أرى إيران تنسحب من اليمن أيضا.. وأعتقد أنها ستفعل».