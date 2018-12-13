شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات سعودية - صينية لتعزيز الاستثمار بين البلدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اتفق مركز البحوث والتواصل المعرفي السعودي، ومكتب المستشارين لمجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، على إجراء دراسات مشتركة، تخص تعزيز الاستثمار بين البلدين، وطرق تقويته، وطرح معالجات لعوائقه.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من مكتب المستشارين لمجلس الدولة الصيني لمركز البحوث والتواصل المعرفي، من أجل تعزيز التعاون البحثي، والاطلاع على برامج وإصدارات المركز.

وتم خلال الزيارة أمس الأول (الثلاثاء)، عقد اجتماع بين الجانبين، ناقشا فيه التعاون الحالي بين المركز وبين المؤسسات البحثية والعلمية، وأهمية العمل المشترك في القضايا التي تهم المملكة والصين، خصوصا في مجال الاقتصاد والاستثمار، وتبادل المنافع بما يتسق مع برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، و«الحزام والطريق».