شكرا لقرائتكم خبر عن الزياني يبحث التعاون الخليجي مع الدول الاسكندنافية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض)

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة في الرياض، أمس (الأربعاء)، مع سفراء الدول الاسكندنافية المعتمدين لدى المملكة، علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون والدول الاسكندنافية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، كما تم بحث آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

شارك في اللقاء كل من سفير مملكة السويد يان كنوتسون، سفير مملكة النرويج أويفند ستوكه، سفير مملكة الدانمارك آوليموسبي، والقائم بأعمال سفارة جمهورية فنلندا آسي ريتالا.

حضر اللقاء الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.