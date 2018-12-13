شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الملك سلمان» يؤهل 26 طفلا من مجندي الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية أمس (الأربعاء) الدورة الثالثة والأخيرة من المرحلة السابعة والثامنة الهادفة لتأهيل 26 مجنداً من ضحايا الحوثي في إطار مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن الذي ينفذه بالشراكة مع مؤسسة وثاق للتوجه المدني اليمنية بمحافظة مأرب.

وأفاد مدير المشروع عبدالرحمن القباطي لـ«الخليج 365» بأن الأطفال المجندين سيخضعون لبرامج تأهيل نفسي واجتماعي ضمن المرحلتين السابعة والثامنة اللتين استهدفتا 80 طفلاً مجنداً ومتأثراً بالحرب من محافظات يمنية عدة، مبيناً أن المركز يستهدف ضحايا التجنيد من الأطفال والمتأثرين بالحروب من ضحايا الألغام والمتفجرات ممن فقدوا أطرافهم، موضحاً أن الدورة ستستمر شهرا كاملا. وقال القباطي: «نعمل من أجل إخراج هؤلاء الأطفال من الضغوطات النفسية وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية مع إخوانهم، بعد أن زج بهم الحوثي بالجبهات متجاهلاً نتائج تلك الممارسات الإرهابية على مستقبل هؤلاء الأطفال.