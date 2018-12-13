شكرا لقرائتكم خبر عن ابن معمر لـ«الخليج 365»: قضاء على مسببات تشويه الإسلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) وصف الأمين العام السابق لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور فيصل بن عبدالرحمن بن معمر المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية بالمتميز في موضوعه وتوقيته. وقال: «إقامته في مكة المكرمة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة إلى العالم بأن

وصف الأمين العام السابق لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور فيصل بن عبدالرحمن بن معمر المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية بالمتميز في موضوعه وتوقيته. وقال: «إقامته في مكة المكرمة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة إلى العالم بأن السعودية تتبنى وتدعم وترعى ما يجمع المسلمين، وتعمل على كافة الأصعدة لمكافحة التعصب والكراهية والعنف وكافة المسببات التي شوهت صورة الإسلام والمسلمين». وأضاف أن المؤتمر في هذه البقعة المباركة لمراجعة جميع ما تحقق، وكذلك إزالة كل ما يعترض الأمة الإسلامية من صعوبات، خصوصا الظواهر التي تنتشر في جسد الأمة الإسلامية والدين الإسلامي منها براء. ولفت إلى أنه يتوقع نتائج متميزة، من خلال المشاركين في المؤتمر.

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