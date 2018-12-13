شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال طلبات 25 ألف مستفيد من شبكة الصرف بمخطط الهدى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

أعلنت شركة المياه الوطنية بدء استقبال طلبات عملائها من سكان مخطط الهدى الجنوبي في جدة للاستفادة من خدمات شبكات وتوصيلات الصرف الصحي الذي تنفذه الشركة حالياً بتكلفة مالية تجاوزت (72) مليون ريال.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد الغامدي، أن الشركة تعمل بوتيرة متسارعة في تنفيذ أعمالها ومشاريعها الخدمية ضمن حزمة من المشاريع التي تستهدف رفع مستوى الخدمات المائية والبيئة بمحافظة جدة، وقال الغامدي: «بدأنا استقبال طلبات عملائنا في حي الهدى الجنوبي لإيصال خدمات الصرف الصحي من خلال مشروع الخطوط الفرعية والتوصيلات المنزلية لشبكات الصرف الذي اكتمل بنسبة 90%، وحقق نسبة تقدم في الإنجاز عن الجدول الزمني المقرر في خطة العمل بنسبة 30%».

وأضاف مدير المياه: إن المشروع يتضمن تنفيذ أطوال الشبكات الرئيسة والفرعية بما يقارب (27) كيلومتراً طولياً نفذ منها (26) كيلومتراً طولياً تقريباً، ويخدم (1767) عقاراً، لافتاً إلى أنه تم إدخال الخدمة والتوصيل لـ (839) عقاراً، وأن المشروع سيستفيد من خدماته أكثر من (25) ألف نسمة، وتم تخصيص مكتب مؤقت لاستقبال طلبات العملاء في موقع المشروع، إضافة للفرع الإلكتروني، وفي ما يتعلق بخدمات المياه، أوضح المهندس الغامدي أن الشركة أوصلت شبكاتها، وبدأت الضخ لأحياء الحمدانية، الرحمانية، الريان، الكوثر، الصالحية، الفلاح، وأجزاء من مخطط العزيزية، إضافة إلى إكمال برنامج تحسين ضخ المياه في مرحلتيه الأولى والثانية، واستفاد منها أكثر من (35) حياً ويجري العمل لاستكمال المرحلة الثالثة من التحسين التي سيستفيد منها معظم أحياء المحافظة فور اكتمالها خلال الأشهر القادمة.

يشار إلى أن شركة المياه الوطنية أنجزت (11) مشروعاً للصرف الصحي بجدة خلال هذا العام يخدم (17) حياً، وتتضمن ما يقارب من 12 ألف توصيلة صرف صحي للعقارات تخدم 100 ألف نسمة.