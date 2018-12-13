شكرا لقرائتكم خبر عن بحث ترشيد الإنفاق في الخدمة الصحية.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض)

يبحث خبراء صحة دوليون ومحليون «ترشيد الإنفاق الحكومي في مجال الخدمة الصحية والاستخدام الأمثل للموارد»، وذلك خلال منتدى «مشروع الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية»، الذي ينظمه اليوم (الخميس) المجلس الصحي السعودي، تحت رعاية وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق الربيعة، في فندق حياة ريجنسي الرياض بقاعة اللؤلؤة.

وسيناقش الخبراء مبادرات ونتائج المشروع الوطني المهم الذي نفذه المجلس بالتعاون مع معهد ECRI العلمي، إضافة إلى المبادرات التي تم التوصل لها، وفق نتائج دراسة الوضع الراهن والتجارب الدولية في هذا المجال.

ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وسيتضمن حواراً مفتوحاً في شأن الإعداد لهذا المشروع الوطني المهم على مستوى المملكة للتعريف بنشاطات المشروع وإستراتيجية إدارة التكنولوجيا، واستكشاف آليات مبتكرة يمكن أن تدعم تنفيذ المبادرات وتعزز قيمة الجهود المبذولة في جميع القطاعات الصحية.

يذكر أن الهدف الرئيسي للمشروع هو إعداد خطة تنفيذية متكاملة لبرنامج الاستفادة القصوى من الأجهزة والمعدّات الطبية ذات التكلفة العالية استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، وتقييم الوضع الراهن في المملكة، ووضع آلية للتنسيق بين القطاعات في استخدام الأجهزة والمعدّات الطبية ذات التكلفة العالية، التي تتوافر في وحدات القطاع الصحي العام والخاص، وكذلك حصر الأجهزة والمعدّات الطبية ذات التكلفة العالية وتحديد توزيعها الجغرافي وتصنيفها وترميزها.