شكرا لقرائتكم خبر عن اليوسف: «معين» نتاج الدعم لراحة مراجعي «المظالم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (جدة)

أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن دعم القيادة الرشيدة لمرفق قضاء ديوان المظالم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، انعكس بشكل ظاهر في تقدم وتطور جميع الخدمات المقدَّمة للمستفيدين، ما أسهم في سرعة إنهاء معاملاتهم، وإنجاز الكثير من القضايا في وقت وجيز.

وقال خلال تدشينه أخيرا الإصدار الرابع لنظام معين الإلكتروني إن دعم ولاة الأمر ساعد الديوان في التحول الإلكتروني في عمله القضائي والإداري بشكل كامل، إضافة إلى النقلة النوعية في تنظيمات وإجراءات ومخرجات ديوان المظالم، وذلك عبر منظومة عدلية قضائية متطورة تواكب متغيرات العصر، وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة، إضافة إلى ما يسعى له قضاء ديوان المظالم من تأدية رسالته في المجتمع، وصولاً إلى الريادة والتميّز على المستوى المحلي والعالمي في القضاء الإداري.

يذكر أن نظام معين الإلكتروني يهدف إلى تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية، وأن هذا التحول الإلكتروني هو نتاج الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020 التي تهدف للوصول إلى ملف إلكتروني كامل للدعوى، إضافة إلى الهدف الثاني المتمثل في التحول الإلكتروني لأعمال الديوان بشكل كامل.