شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» لـ«الخليج 365»: الإملاء لثالث ابتدائي والفلسفة في الثانويات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)_

أقرت وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير البدء في تطبيق مادة الإملاء والخط لطلاب الصف الثالث الابتدائي بدءا من الفصل الثاني. وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الدكتور محمد الزغيبي لـ«الخليج 365» أن إدخال مقرر الإملاء والخط لطلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي سيكون بشكل تجريبي في 200 مدرسة للبنين والبنات في عدد من إدارات التعليم. وسيتم تعميم المقرر حال نجاح التجربة بدءا من العام الدراسي القادم.

وأضاف الزغيبي أن تقييم مقرر الإملاء سيكون ضمن مادة لغتي، وأن المقرر يحتوي على تطبيق يساعد على الخط والإملاء ورسوم متحركة للأطفال. وكشف الرئيس التنفيذي لتطوير إدخال مقرر تطبيق مهارات التفكير الناقد والفلسفة في المرحلة الثانوية بدءا من الفصل الدراسي الثاني في 200 مدرسة في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن المقرر نسخة عربية سعودية لكتاب يطبق في أكثر من 60 دولة حول العالم ويحوي 4 مكونات تشمل كتاب الطالب ودليل المعلم ودليل الأسرة ودليل المتدرب.

وتابع الزغيبي أن الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية على موعد مع مقرر جديد بعنوان «القانون في حياتنا»، مشيرا إلى أنه يهدف لتعريف الطلاب على ماهية القانون ومصادره والتعرف على المؤسسات القانونية في السعودية وبناء اتجاهات إيجابية للقانون ومعرفة الأنظمة القانونية. كما كشف إطلاق شروحات للدروس في مادتي الرياضيات ولغتي للطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة مع حل الأسئلة، وإطلاق منصة لبنك الأسئلة الذي يحتوي على أكثر من 100 ألف سؤال، مشيرا إلى أن شركة تطوير للخدمات التعليمية تعمل على 7 مشاريع تعليمية جديدة ستطلق العام القادم.