شكرا لقرائتكم خبر عن «التقني» تتصدى للدورات «المجانية» وتتوعد المنشآت: إعلاناتكم مضللة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رفضها وحصارها لظاهرة فرض رسوم مالية على شهادات تقدم في إعلانات على أنها برامج مجانية، واطلعت "الخليج 365" على تعميم أصدرته الإدارة العامة للتدريب الأهلي موجها إلى منشآت التدريب في السعودية عما تم رصده من إعلانات عن إقامة برامج تدريبية يمكن الالتحاق بها دون مقابل مالي، في حين تشترط المنشأة دفع مبلغ مالي للحصول على شهادة البرنامج.

واعتبرت الإدارة العامة للتدريب الأهلي هذه الإعلانات إيهاما وتضليلا، إذ يفهم المتدرب أن التدريب مجاني. وأكدت الإدارة أنه حرصاً على جودة التدريب وحفاظاً على سمعة منشآت التدريب الأهلية، وما تقوم به من أعمال تدريبية لتنمية الموارد البشرية وسد حاجة سوق العمل، فإن الإدارة العامة للتدرب الأهلي استناداً على القواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، وبناء على تعليمات وإرشادات التدريب تؤكد على أن للمتدرب الحصول على الشهادة بعد حضوره البرنامج التدريبي وفق الشروط الخاصة بالبرنامج التدريبي دون إلزامه بدفع مبالغ مالية للحصول على الشهادة، ما عدا أجور تصديقها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الموضحة بالقواعد التنفيذية، وتوعدت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لهذا النوع من الإعلانات المضللة. ولفتت إلى أن قيمة المبالغ المالية للالتحاق بالبرامج التدريبية هي من شأن المنشأة التدريبية.