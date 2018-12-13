مهارات الاقتحام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

رعى وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عياف أمس الحفل الختامي للتمرين المشترك للواء الأمن الخاص الأول ولواء طيران الحرس الوطني الأول، وذلك بقرية التدريب الأمنية بخشم العان.

وكان في استقباله لدى وصوله رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد الناهض، ووكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي العنقري، ورئيس هيئة التعليم والتدريب اللواء الركن تركي بن عبدالله، ثم عزف السلام الملكي، عقب ذلك صافح قادة وأركانات التمرين.

بعد ذلك انتقل الوزير إلى القاعة الرئيسة، حيث بدأ الحفل الخطابي، ثم استمع إلى إيجاز من قائد لواء الأمن الخاص الأول اللواء الركن سعيد الروقي عن مكونات التمرين وما يحتويه من فرضيات، بعد ذلك شاهد والحضور عددا من العروض الأمنية قدمتها وحدات من لواء الأمن الخاص الأول، وبمشاركة لواء طيران الحرس الوطني الأول، حيث استعرض أمامه عدد من الضباط والأفراد مهارات اقتحام النيران وعرض عملية إبطال المتفجرات والإخلاء، وفرضية اقتحام عدد من المباني بالعربات المعدة لذلك وبإسناد من طيران الحرس الوطني، وشاهد عرضا حيا لفرضية القتال في المناطق المأهولة بالسكان، كما استعرض عدد من الضباط والأفراد مهارات الرماية الفردية، ثم استعرضت أمامه المجموعات المشاركة في التمرين بآلياتهم وأسلحتهم ومعداتهم.

حضر اختتام التمرين أمراء الأفواج ورؤساء الهيئات وقادة الوحدات وعدد من مسؤولي وزارة الحرس الوطني.

من جهة أخرى استقبل وزير الحرس الوطني أمس كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الدفاع بالشرق الأوسط الفريق جون لوريمير والوفد المرافق له، وبحث خلال الاستقبال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما جرى تبادل الأحاديث الودية.